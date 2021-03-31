قضايا الدولة تنعي "الجنزوري": مثال للتفاني في حب الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ينعى المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة في بيان بأن "الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في حب الوطن وإسهاماته البارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية عموماً وفي أدق المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خصوصاً".

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيد الوطن في وفاة أحد رموز الوطنية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، و"إنَّا لله وإنا إليه راجعون".