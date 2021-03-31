ضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين، بزعم توفير فرص بالجهات الحكومية بالإسماعيلية .

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسماعيلية؛ بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إنهاء إجراءات نقله للعمل بإحدى الجهات الحكومية زاعماً له علاقته الوطيدة ببعض مسئولي الدولة "خلافاً للحقيقة".

كانت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، أفادت صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته من خلال ذلك النفوذ المزعوم على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة .

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على إنهاء إجراءات نقله من جهة عمله إلى إحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.