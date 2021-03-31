الجنايات تقضي بالسجن 7 سنوات لمتهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في إعادة محاكمته لاتهامه بالتورط في أحداث عنف شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".

كانت محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018، وأظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.