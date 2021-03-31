بقيمة مليون جنيه.. إحباط ترويج 145 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية؛ تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫015٫000– مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.