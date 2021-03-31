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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قلعة قايتباي في الاسكندرية، اليوم الاربعاء، وفد عسكري من جنسيات مختلفة أفريقية، لزيارة القلعة وعمل جولة داخل القلعة.

كان في استقبال الوفد الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة، حيث رافقهم خلال الزيارة نهي محمد مفتشة الآثار بالقلعة.

وفد عسكرى أفريقى يزور "قايتباى" ويتفقد السراديب و"الدراوى" (صور)

وفد عسكرى أفريقى يزور "قايتباى" ويتفقد السراديب و"الدراوى" (صور)

وقدمت مفتشة الآثار شرحا وافيا عن تاريخ القلعة باعتبارها معلم تاريخى مهم والحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة.

وأبدى الوفد الافريقي إعجابه الشديد بالأثر، مشيدين بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين للحفاظ على الأثر، فيما زاروا خلال الجولة السراديب الساحلية والحواصل والابراج والأسوار.

وفد عسكرى أفريقى يزور "قايتباى" ويتفقد السراديب و"الدراوى" (صور)

وفد عسكرى أفريقى يزور "قايتباى" ويتفقد السراديب و"الدراوى" (صور)

وشملت الزيارة معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة، والسور الخارجى والبهو، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة.

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