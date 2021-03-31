شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 125 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 38 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية ، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 125 ألف و960 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف بريقع، أن إجمالي عدد الحاويات صادرة وواردة بلغ 1311 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 10 آلاف و206 شاحنات عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».