شكرا لقرائتكم خبر عن 1080 شخص حصلو على لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر طبي فى مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بلغ 1080مواطنا

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم أنه حصل 540 من المواطنين على اللقاح، من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و377 حصلوا على اللقاح من مركز طبي حجازي بشبرا و163 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

وأشار المصدر، إلى أن حصيلة التطعيمات اليوم بلغت 115 حالة، بمستشفى كفر شكر المركزي و2 حالة بمركز طب الأسرة بسنديون، و71 حالة بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

وبحسب المصدر فإن المديرية ووزارة الصحة مستمرة في أعمال التطعيمات، للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.