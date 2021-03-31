شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستعرض جهود وحدة الرصد الميداني لحل مشاكل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هانىء غنيم ، محافظ بنى سويف، أنه خلال عام ونصف من تولي مهام منصبي كمحافظ ف ظروف صعبة مر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، موجها الشكر للتنفيذيين بالمحافظة على التكاتف في مواجهة هذه الجائحة لصالح المواطن.

وقال المحافظ أنه تم إنشاء وحدة رصد ميداني في 225 قرية ببني سويف ، ، من خلال متابعة ورصد مشاكل المواطن اليومية والعمل على حلها.

وأضاف المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان الوحدة المحلية بقرية باروط بمركز بني سويف عقب المؤتمر الشباب الأول الذي عقدته المحافظة امس وحضره نواب المحافظ وأكثر من 500 من أهالي القرية.

أن الهدف من وحدة الرصد الشبابي معاونة رؤساء المدن ورؤساء القرى لحل هذه المشاكل، كما ان متابعة المشكلة فى اى قرية يمكن ان تكون حلها اكبر من رئيس القرية فيتم تصعيدها لرئيس المدينة الى ان تصلنى شخصيا لو تحتاج تدخلى المباشر ، وهؤلاء الراصدين للمشكلات لحظة بلحظة على الأرض لمساعدة لرؤساء المدن، كما تم تدعيم وحدة الرصد الميدانى بشباب من خلال برنامج شبابى تم تنفيذه بالمحافظة بعنوان تمكين الشباب، وأصبحوا موجودين مع فرق الرصد باعتبارهم شباب متطوعين يقوموا بمساعدة رئيس المركز ويتابعوا المشكلات التى تم رصدها وحلها.

وأشار إلى أنه تم تجربة للتنمية المسدامة في قرية أبو النور التابعة لمركز الواسطى، واعتمدنا على ميزتها النسبية بقربها من هرم ميدوم الأثري، مستنكرا همل أهل القرية في الزراعة وتربية المواشي ، فقمنا بتشكيل فرق شبابية داخل القرية لتنميتها واستطاعت سيدات القرية أن يتعلمن حرف يدوية قمنا بعرضها في احتفالية تم إقامتها الجمعة قبل الماضية في هرم ميدوم .