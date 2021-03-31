شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي يختم فاعلياته (التوصيات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي أعماله والذي استمر على مدار يومين.

واستعرض الدكتور محمد عبدالظاهر، رائد صحافة الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي للمنتدى في كلمته أثناء الحفل الختامي للمنتدى عدد من التوصيات الهامة في مجال صناعة الإعلام وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على حياة الناس في قطاعات عديدة مثل التعليم والرعاية الصحية والإعلام والمدن المستدامة.

وجاءت التوصيات لتركز على 5 محاور أسياسية، وهي الدراسات الأكاديمية في مجال الإعلام، ودمج مقرر صحافة الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الدراسية لكليات الإعلام والذكاء الاصطناعي عربيا وعالميا، والشراكة مع الجامعات العربية في تقديم دبلوم مهني متخصص أو ماجستير مهني أو ماجستير بحثي في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي.

ومن التوصيات:

- إطلاق برنامج تأهيل الأكاديميين بكليات وأقسام الإعلام في الجامعات العربية في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي

- إطلاق برنامج تأهيل الصحفيين في المؤسسات الإعلامية العربية في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي

- استخدام ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وأهمية تسريع نقل تقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي إلى وسائل الإعلام.

- تطوير المهارات وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي عربيًا

- سن التشريعات والقوانين الضابطة لتقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي

- أهمية اعتماد دليل أخلاقي ومهني خاص بصحافة الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنلوجيا التقدمة في القطاعات الإنسانية

- العمل على اعتماد برامج متطورة تنمية المواهب البشرية والأيدي العاملة في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

- دعم برامج مهنية من قبل المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن.

- اعتماد مبادرة للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مشروعات وتدريبات وورش عمل تهدف إلى توعية فئات المجتمع وتثقيفها بمفهوم الذكاء الاصطناعي بوصفة أداة للتنمية لتيسير استخدامه

- التوسع في مبادرات التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة ولاسيما في مجال تحقيق التنمية المستدامة.