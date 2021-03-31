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لحظة نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري من المستشفى لتشييعه لمثواه الأخير (صور وفيديو)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت عدسة «المصري اليوم» صور نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، من مستشفى القوات الجوية تمهيدا للصلاة عليه بمسجد المشير طنطاوي.

وتشيع جنازة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم بمستشفي القوات الجوية، من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وذلك عصر اليوم.

وتوفي «الجنزوري» صباح اليوم بمستشفى القوات الجوية بشارع التسعين بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.

نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري إلى المسجد المشير حيث ستشيع جنازته
نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري إلى المسجد المشير حيث ستشيع جنازته

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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