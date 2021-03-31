شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري من المستشفى لتشييعه لمثواه الأخير (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت عدسة «المصري اليوم» صور نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، من مستشفى القوات الجوية تمهيدا للصلاة عليه بمسجد المشير طنطاوي.

وتشيع جنازة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم بمستشفي القوات الجوية، من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وذلك عصر اليوم.

وتوفي «الجنزوري» صباح اليوم بمستشفى القوات الجوية بشارع التسعين بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.

نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري إلى المسجد المشير حيث ستشيع جنازته

نقل جثمان الدكتور كمال الجنزوري إلى المسجد المشير حيث ستشيع جنازته