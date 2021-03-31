شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عكست أزمة السفينة الجانحة قيمة موقع مصر الجغرافي على أرض الواقع؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مصر تقع في مركز العالم، مصر تمتلك موقع جغرافي متميز»، عبارت وجمل طالما حفظها ورددها الطلاب وراء معلميهم داخل الفصول الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، وجاءت أزمة السفينة الجانحة لتذكرنا بشكل عملي وحقيقي كيف تأثر العالم أجمع

بل هل درس عملي حقيقي جسدته أزمة عالمية عُرفت بأزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، على أرض الواقع لتعكس للعالم أجمع قيمة موقع مصر بين دول العالم، من مختلف النواحي.

على مدار أسبوع كانت قناة السويس، التي تعد أكبر ممر ملاحي في العالم، هي حديث العالم، بعد أن توقفت الحركة الملاحية بها نتيجة جنوج سفينة «إيفر جيفين» المملوكة لشركة «إيفر جرين» نتيجة سرعة الرياح وضبابية الروؤية، حتى انتهت بتحرك السفينة في خبر سعيد للعالم كله، رغم صعوبة المهمة ورغم ذلك لم تتجه شركات الشحن من الدول المختلفة إلى تحويل طريق عبورها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

هل يمكن أن نضع تعريفًا جامعًا مانعًا لموقع مصر الجغرافي العام، أو أن نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتتلخص أبعاده؟

سؤال طرحه الجغرافي المصري الراحل، الدكتور جمال حمدان، في الجزء الثاني من موسوعة «شخصية مصر»، التي ألقى من خلالها الضوء على أهمية موقع مصر الجغرافي بتوسع.

ويقول «حمدان» في فصل بعنوان قلب العالم موقع مصر الجغرافي: «ليس الأمر من السهولة بمكان ولكن لعل في مجمع اليابس ومفرق المياه عند نقطة الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض في العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد، فمصر هي حجر الزاوية والأرض الركن في الثلاثية القارية CONTINENTAL TRIAD التي يتألف منها العالم القديم، والوحيدة التي تلتقي فيها قارتان وتقترب منها ثالثة أكثر ما تقترب، لا سيما وأنها تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين، وبهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع والمركز المتوسط في قلب الدنيا القديمة ولا بالموقع المدخلي أو موقع البوابة فحسب، ولكن أيضًا بالموقع العقدي البؤري».

أضاف: «فبكبوات مشتركة لأفريقيا وأسيا، تأتي مصر تلقائيًا وهي المدخل الطبيعي أو الحقيقي لكليهما، فهي المدخل الطبيعي وخط الاقتراب الحتمي إلى شمال أفريقيا على طول الشمالي للقارة، وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة اكثر المدخل الحقيقي لافريقيا من الشمال، فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلي المعزول بمدخل فعال، والنيل هو النهر الوحيد الذي يفتح الوراء القاري، فبفضله تكتسب مصر طبية المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة».

تابع: «يناظر هذين الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرًا يفتحان غرب القارة، والقارة كلها أمام مصر، فشمالًا هناك طريق سوريا – العراق أو طريق الهلال الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة، وجنوبًا هناك طريق غرب الجزيرة العربية الذي يطوقها جميعًا حتى الخليج ويفضي بعد ذلك إلى جنوب القارة، وبهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية تجعل من مصر ابتداءًا موقعًا عقديًا بؤريًا من الدرجة الأولى».

الموقع البشري التاريخي

يقول جمال حمدان: «مصر تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجي أو الجغرافي وخط الاستواء البشري أو التاريخي في العالم القديم، وطبيعي بعد هذا أن يكون موقع مصر الجغرافي العام موقعًا فريدًا بارزًا إلى أقصى حد، بل إن من المحتمل أن لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية والبشرية والسياسية والاستراتيجية موقع يعادله في الأهمية والقيمة، حتى في الفترات العارضة التي تقلصت فيها هذه القيمة فعلًا، ظلت قيمته الكامنة كما هي في الصدارة، من هنا فلقد عدت مصر ولا عجب أخطر موقع استراتيجي في الدنيا وأكبر دولة برزخ ودولة طريق ترانزيت أو دولة أو دولة ممر وعبور في العالم إنها لا نقول (عاصمة العالم) ولكن بسهولة (أهم بلد في العالم) كما وصفت بالفعل».

دور القناة

يقول جمال حمدان: «مهما يكن من أمر ومهما طال الانتظار، فقد كانت مصر على موعد من قدرها لتستعيد مكانها الحقيقي في الإطار العالمي مع شق قناة السويس في ستينيات القرن الماضي وهذا ه الدور الخامس والأخير في دورات موقعنا الجغرافي، ولكنه وحده ثورة كاملة يتطلب دراسة خاصة غير أن القناة يسبقها عود قصير على بدء العصور الوسطى، يتمثل في طريق البريد الذي رتبه توماس واجهورن في أوائل القرن الماضي بين السويس والقاهرة والإسكندرية، جامعًا بين الطريق الصحراوي وطريق نهر النيل، ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس الاستراتيجية، فهذا كله هو بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساسًا، رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوي أحيانًا بترعة مائية في شرق الدلتا تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلًا، ولكن الكل طريق بري في النهاية، لذا سُمي بالأوفر لاند روت».

أضاف: «وهنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها، فهي تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري بحت ومباشر دون أي حلقة برية وسيطة، وبالتالي فهي لا تنتظم أي انقطاع نقلي أو تعدد في الشحن والتفريغ، ولذلك فقد جاءت القناة أكبر عامل اختزال في جغرافية النقل الكوكبية، أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية، فبعملية جراحية جغرافية صغيرة نسبيًا، اختزلت قارة برمتها هي أفريقيا وأسرت طريق الرأس وأعادت وضع الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة».

لقد أتت القناة هدية الموقع إلى مصر، وهدية مصر إلى العالم فكم أعطت لقناة إلى للعالم، وكم أعطى العالم لمصر؟، وهكذا تساءل جمال حمدان عن فضل قناة السويس على العالم.

وأجاب: «بالنسبة لمصر كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافي، ذلك الموقع الاستراتيجي الحاكم، الذي أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب في القناة، التي أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه في (أنبوب) مائي صقيل ورهيف أو قل في خندق شرياني حساس كما هو حاسم، ولا شك أن القناة بهذا الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة، كما وضعت يد البلد على نبض العالم كله وأصبحت له بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبي دقيق وأعطتها نافذة أو طاقة على الدنيا، لقد أصبحت القناة نبض مصر، وربما كان لهذا نصيب فب سبق مصر النسبي إلى الحضارة الحديثة إذ قيست ببلاد مماثلة».

تابع: «من الناحية الأخرى، مع ذلك، فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادي النيل وطريق السويس التي كان يُفترض استعادتها لم تتحقق في الواقع قط فضلًا عن أنها تعرضت هي نفسها وجودًا وموقعُا لأخطار خارجية أتت بصور درامية مكثفة إلى أقصى حد، فالقناة ليست مجرد ممر ملاحي فقط، ليست عملية نقل وتجار واقتصاد فحسب، أي استراتيجية سلم فحسب، إنما هي أيضًا بالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب، تصل انعكاساتها واشعاعاتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعًا حاكمًا في استراتيجية الصراع البحري العالمي مثلما تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية».

ولتلك الأسباب وأكثر كان الراحل جمال حمدان يقول: «لا ثقافة بلا جغرافيا..لا سياسة بلا جغرافيا.. لا تاريخ بلا جغرافيا.. لا عمران بلا جغرافيا.. لا اقتصاد بلا جغرافيا».