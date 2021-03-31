شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : منظومة العمل بالمحافظة نموذجية.. والجامعة من أهم ركائزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأربعاء، على أن منظومة العمل بالمحافظة نموذجية، لاسيما وأن تضم كل الجهات ذات الصلة والمعاونة الحكومية وغير الحكومية، حيث تضم المنظومة الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجامعات الثلاث والمجتمع المدني والإعلام والمجالس القومية كالمجلس القومي للمرأة والشباب بالمدن والقرى

وأشار محافظ بني سويف أن ذلك قد سبقه خطوات تم تنفيذها على مدار ما يقارب العام والنصف، والتي ساهمت في تكوين هذه المنظومة ودعم سبل التعاون المثمر بين كافة الأطراف، بداية بتشكيل المجلس الأعلى للصحة للنهوض بالقطاع الصحي وتضافر كافة الجهود لمجابهة فيروس كورونا، مرورا بخطوات عملية عديدة، وصولا لتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي، بجانب دعم المجلس الاقتصادي الاستشاري، وتشكيل مجلس استشاري يضم غير عقول أبناء المحافظة، ومبادرة تأهيل وتمكين، وغيرها من الخطوات التي استهدفت حشد وتوحيد الجهود والرؤى لتحقيق تنمية شاملة وفقا لرؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال حضوره مجلس جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة للقطاعات المختلفة وعمداء الكليات، وباقي أعضاء المجلس

وأكد المحافظ على أهمية الجامعة بما لديها من كوادر أكاديمية وبحثية مميزة، التي يشار إليها بالبنان محليا ودوليا، ومثمنا التعاون المثمر والنوعي تحت قيادة الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وذلك في كثير من الملفات الحيوية، وفي إدارة ومجابهة الأزمات، لاسيما في دعم جهود المحافظة في مجابهة تداعيات كورونا

وأشار المحافظ، إلى أنه تم استثمار كل نقاط القوة للدفع بخطة الدولة التنموية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، حيث كانت جامعة بني سويف ركيزة رئيسية ضمن فريق العمل بالمحافظة «الذي حقق تقدماً ملموساً في عدد من الملفات التنموية».

من جانبه، أثنى رئيس الجامعة على ما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال تضافر وتعاون كل الجهود ضمن فريق عمل تحت رعاية مباشرة من محافظ بني سويف، الذي جسد من خلال أسلوب عمله، إيمانه بأهمية العمل بروح الفرق الواحد، حيث أثمر ذلك عن العديد من الخطوات الجادة، في كثير من المجالات في مقدمتها إدارة أزمة كورونا بشكل فعال بجانب خطوات تنموية ملحوظة في عدد من القطاعات والمجالات.