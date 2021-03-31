شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بهيئة قناة السويس تكشف تطورات التحقيق في أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع بدأت اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر بهيئة قناة السويس أن التحقيق في ملف السفينة إيفر جيفين سيشارك به كل من طاقم السفينة ممثلون لهيئة قناة السويس والشركة اليابانية المالكة والشركة التايوانية المستأجرة لضمان سلامة التحقيق.

ومساء أمس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة «إيفر جيفن» أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تبدأ اليوم الأربعاء.

وذكر أن التحقيق في حادثة السفينة الجانحة سيستغرق من 3 إلى 4 أيام، لافتا إلى أنه سيجري خلال هذه المدة عمل فحص كامل للسفينة.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري حاليا تفريغ التسجيلات والأوامر التي أصدرها الربان الهندي لطاقم السفينة إيفر جيفين التي عطلت المجرى الملاحي.

وكان مسؤول بهيئة قناة السويس قال إن التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع بدأت اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بعدما قال أسامة ربيع رئيس هيئة القناة أشار إلى أن من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري قد لعبت دورا في جنوح السفينة يوم 23 مارس.

وقال الربان سيد شعيشع مستشار رئيس هيئة القناة لرويترز إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث.

وأضاف أن ربان السفينة إيفر جيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق الذي يبدأ اليوم الأربعاء.