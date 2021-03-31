«أقباط من أجل الوطن» ينعى كمال الجنزوري: كرس حياته لخدمة الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن، برئاسة كريم كمال، فقيد الوطن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، قائلا إنه خدم الوطن بكل أمانه كأحد رموز الوطنية المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله، حيث كرَّس حياته لخدمة الوطن.

وقدم الاتحاد العزاء والمواساة للشعب المصري ولعائٔلة فقيد الوطن، متضرعاً الي الله ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وطلابه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.