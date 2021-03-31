شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن» ينعى كمال الجنزوري: كرس حياته لخدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن، برئاسة كريم كمال، فقيد الوطن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، قائلا إنه خدم الوطن بكل أمانه كأحد رموز الوطنية المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله، حيث كرَّس حياته لخدمة الوطن.
وقدم الاتحاد العزاء والمواساة للشعب المصري ولعائٔلة فقيد الوطن، متضرعاً الي الله ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وطلابه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري قد ولد بمحافظة المنوفية بتاريخ 12 يناير 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد لمنصبه مرة أخرى بأمر من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011.
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