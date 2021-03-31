شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتعزيز أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه الرئيس السيسي في هذا السياق بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق «تحيا مصر» لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصةً في إطار مبادرة حياة كريمة وما تشمله من برامج متنوعة في كل المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم

واستعرض اللواء محمد أمين مجمل النشاط والدور المحوري الذي يضطلع به صندوق «تحيا مصر» كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية، خاصةً من خلال مبادرة حياة كريمة