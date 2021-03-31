شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : مصر بقيادة سياسية واعية تخوض أكثر من معركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الدولة المصرية بقيادة سياسية واعية تخوض أكثر من معركة، حيث استحوذت معركة التنمية على حيز كبير، تليها معركة استعادة الاستقرار والأمن والأمان ورأب نسيج الوطن الذي قد تصدع قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن معركة الوعي من أهم المعارك التي تخوضها الدولة، التي تتطلب تضافر كافة الجهود وحشد كل الإمكانات، حيث ذلك يدعم روح الشراكة والتعاون بين المواطن والدولة.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن أحداث جنوح السفينة البنمية في قناة السويس، التي حققت فيه الدولة نجاحا مميزا له العديد من الأبعاد الهامة، مشيرا إلى مثل تلك الأزمات تؤكد على أهمية معركة الوعي، لاسيما وأن البعض حاول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال جنوح السفينة، لإثارة الشائعات والأكاذيب ومحاولة تضليل العالم حول ما يحدث، إلا أن نجاح مصر في تعويم السفينة رد على كل هذه الأكاذيب، ويعد انتصارا أيضا بالوعي السليم

جاء ذلك خلال حضوره مجلس جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة للقطاعات المختلفة وعمداء الكليات، وباقي أعضاء المجلس، حيث أكد المحافظ على أهمية الجامعة في رفع وعي طلابها، الذين يمثلون قطاعاً كبيراً من الشباب، قائلا: الشباب هم قوة الحاضر وأمل الوطن في مستقبل مشرق، ولذلك أولاهم الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة ومنحهم الفرصة نحو قيادة فاعلة، وفتح آفاق عديدة أمامهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور الجامعة في رفع وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة نفذت أول مؤتمر لشباب القرى، الذي استهدف القرية السويفية، حيث نسير بخطى مدروسة تستهدف كل المجتمع بفئاته المتعددة بالمدن والقرى والعزب، لتحقيق هدف طموح بأن يكون المواطن شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية، من خلال رفع وعيه وتنمية أفكاره، والنهوض به ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.