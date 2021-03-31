شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 70 مدربًا في البرنامج القومي لمواجهة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات المرحلة الأولي من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار «تصدوا معنا» في 11محافظة (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الودي الجديد، بورسعيد، السويس، مطروح«بمشاركة 70 مدرباً خريجي البرنامج القومي لمواجهة الشائعات الذي أطلقته الوزارة فبراير 2020 لإعداد مدربي مواجهة الشائعات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية البرنامج انطلقت في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من النشء الشباب على مواجهة الشائعات، مشيراً إلى الدور المحوري للنشء والشباب على تحمل المسؤولية الوطنية باعتبارها السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والقضاء عليها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج خلال مرحلته الأولي ساهم كثيرا في إثراء بنية معلوماتية قيمة للمشاركين، النشء المرحلة العمرية من (١٢_١٨ سنة)، الشباب المرحلة العمرية من (١٨_٤٥ سنة)، تدريب عدد 1415 مشارك داخل 96 قاعة تدريبية في مراكز الشباب والمنتديات الشبابية، بواقع 550 ساعة تدريبية، الوصول إلى 75 مبادرة نتاج المرحلة الأولي من البرنامج.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن البرنامج يتناول ويناقش عدة حقائب تدريبية أبرزها التعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، تصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات، استخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب.

وأشار صبحي، إلى أن البرنامج يستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.