شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تنعى كمال الجنزوري : ذكراك ستظل دائمًا بين جدران وزارة التعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق بعد رحيله صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية.

قالت «المشاط» في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «رحل عن عالمنا اليوم قامة وقيمة كبيرة في تاريخ مصر، وأحد رجالها المخلصين، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق».

أضافت: «ذكراك ستظل دائمًا بين جدران وزارة التعاون الدولي، وفي كل موقع قدمت فيه الكثير لمصر، رحم الله الدكتور كمال الجنزوري».

تشييع جنازة الراحل عصر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، رسميا بحضور كبار رجال الدولة، وسيتم دفن الجثمان في المدفن الخاص بالراحل بمدافن كلية البنات في مصر الجديدة.

كمال الجنزوري من مواليد محافظة المنوفية عام 1933 وتولى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 1996 و1999، كما تم تكليفه من قبل المجلس العسكري بتشكيل الحكومة عام 2011.

يذكر أن الجنزوري الذي تولي حقيبة وزارة التخطيط وبعدها رئاسة وزراء مصر في عهد مبارك، كان أكثر رموز هذا العهد ترحيبا من أغلب القوى المعارضة بعد ثورة ٢٥ يناير، وتم ترشيحه أكثر من مرة لمنصب رئيس الوزراء بعد الثورة.