شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر شكر : تطوير كورنيش النيل ليصبح «متنفس مجاني للجميع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن كورنيش النيل في المدينة متنفس مجاني للجميع وحق لكل مواطن أن يستمتع به حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحملة تطوير وتجميل المدينة والكورنيش ليكون متنفس مجاني يليق بالمواطنين

وأكد رئيس مدينة كفر شكر أنه تم الاستعداد لعمل إمتداد لكورنيش النيل على الطريق الواصل ما بين المحكمة ومستشفى كفر شكر وتم إزالة الغابات والحشائش الضارة وتطهير المنطقة منها، كما تم إزالة جميع المعوقات تمهيدا لبناء سور الكورنيش الجديد وامتداده ليصل بمسافة واحد كيلو متر.

وأضاف رئيس مدينة كفر شكر أنه تم وضع خطة تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق واسترداد أملاك وحقوق الدولة واستخدامها حدائق ومنافع عامة للمواطنين وإنشاء ممشى بكورنيش النيل ليكون متنفس مجاني.

وفي ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر حملة لتحرير الشوارع والطرق من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية اسفرت عن غلق 7 محلات تجارية مختلفة النشاط في نطاق الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا.

وقال رئيس مدينة كفر شكر إن حملات المرور على المحلات التجارية مستمرة لمتابعة إجراءات التراخيص ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات، كما تم القيام بحملة تطهير للشوارع والطرق والميادين والمصالح الحكومية والجهات الخدمية شملت تطهير شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية وأماكن تردد وخدمات أهالينا المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم انتقال عدوى الفيروس حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

تطوير وتجميل كورنيش النيل فى كفر شكر

تطوير وتجميل كورنيش النيل فى كفر شكر

تطوير وتجميل كورنيش النيل فى كفر شكر

تطوير وتجميل كورنيش النيل فى كفر شكر