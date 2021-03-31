شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية كرواتيا يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى حل أزمة السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية كرواتيا جوردان رادمان إن مصر قامت بأمر عظيم في التعامل مع أزمة السفينة في قناة السويس، مشيدا بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس لإعادة حركة الملاحة.

فيما أكد وزير الخارجية الكرواتي فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى أن هناك اهتمامات مشتركة بين مصر وكرواتيا. مشيرا إلى أن بلاده تمتلك شركات للتنقيب عن الغاز فى المتوسط، لافتا إلى أن رجال الأعمال المصريين سيزورون كرواتيا خلال الفترة المقبلة وسيتم وضع أطر لتشجيع رجال الأعمال فى بلادنا للاستثمار فى قطاع الغاز بمصر.

ولفت إلى أن هناك مصالح وروابط مشتركة بين مصر وكرواتيا ونحن نرتبط بعلاقات وثيقة مع مصر، موضحا أن نتائج الاجتماعات بين مصر وكرواتيا سيعلن عنها لاحقا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على هذا الأمر.

قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه تناول مع وزير خارجية الأردن التحضير للقمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن والتطرق لحاجيات العراق وخاصة الدعم السياسي لبغداد في هذه المرحلة ودعمها للقضاء على الإرهاب.