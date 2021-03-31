شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية كرواتيا: مصر دورها كبير ومحورى ونسعى لتوطيد العلاقات بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكرواتى جوردان رادمان، إن مصر لها دور محورى كبير فى المنطقة، مؤكداً سعى بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية مع القاهرة فى كافة المجالات.

وأضاف رادمان فى مؤتمر صحفى مشترك مع الوزير سامح شكرى، منذ قليل، إن كرواتيا حريصة على إقامة علاقات شاملة وموسعة مع الجانب المصرى.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، وزير خارجية كرواتيا جوردان رادمان بمقر الوزارة بالقاهرة، للتشاور حول العلاقات الثنائية وسُبل دفعها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

ووصل إلى القاهرة مساء الإثنين "جوردان رادمان" وزير الخارجية للشئون الأوروبية الكرواتى، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وكرواتيا وآخر التطورات، وشارك وزيرا خارجية مصر وكرواتيا صباح اليوم في اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الكرواتى.