شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ناعياً كمال الجنزوري: «فقدت أباً وناصح أمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي توفى صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

وقال ساويرس، عبر حسابه الخاص على موقع التدوين تويتر: «بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله إنتقل إلى رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق».

وتابع: «فقدت مصر رجلا وهب حياته من اجل رفعتها فقدم الكثير لنهضتها الاقتصادية، وكان مثالا للعفة والتواضع فقدت فيه انا اب ثانى وناصح امين خالص عزائى للأسرة الكريم».

وكان الجنزورى ولد في 12 يناير 1933 بالمنوفية، تولى رئاسة الوزارة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.