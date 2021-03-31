شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نائب رئيس جامعة الأزهر بمنتدى صحافة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر ممثلا عن جامعة الأزهر، وذلك في ختام فاعليات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الأولى.

وحضر الحفل الختامي معالي سمو الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الذي سلم درع التكريم للدكتور صديق محملا أياه رسالة سلام لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

كان الدكتور صديق قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي كما حضر جلسات المنتدى على مدار اليومين.

عقد المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي هذا العام في مدينة دبي، تحت شعار «صناعة مستقبل الإعلام والإنسان 2050 في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

وتُدير المنتدى مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، المؤسسة العالمية الرائدة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، والجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي.

كان المنتدى هذا العام تحت رئاسة فخرية لعالم الفضاء المصري الأمريكي البروفسور فاروق الباز، وبمشاركة أكثر من 500 باحث وإعلامي من عدة دول، إضافة إلى مشاركة ممثلين من جامعات عديدة من: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، نيوزيلاندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الفلبين، الهند، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الإمارات العربية، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، قطر، الكويت.