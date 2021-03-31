شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات شهر مارس المجمعة لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، أمس، وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث أدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان شهر مارس بشكل مجمع متعدد التخصصات، في مقررات شهر مارس المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الالتزام بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد اختبارات شهر مارس ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».

وكذلك أتاحت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك إلى جانب اتاحة المناهج الدراسية أونلاين

ووفقا للخريطة الزمنية المعدلة للعام الدراسي الحالي أكدت الوزارة عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائمة المقررات لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

من جانبها قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإمتحان المجمع عن شهر مارس لطلاب الصف السادس الإبتدائي جاء سهلا وأسعد الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن امتحان الصف السادس، الأربعاء، كان اخر إمتحان لصفوف النقل عن شهر مارس، وبذلك انتهت إمتحانات شهر مارس، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بالتركيز في منهج شهر أبريل والاستعداد للإمتحانات الشهر المقبل جيدا، موضحه أن الإمتحان يأتى من المنهج الذي تم تدريسه خلال الشهر فقط.

وأوضحت عبير ان الإمتحانات شهدت التزام من جانب الطلاب بإرتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مقدمه الشكر لإدارات المدارس على تنظيم العملية الإمتحانية بشكل جيد ومرت بسلام.