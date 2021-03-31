شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، أعضاء مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودهم المبذولة وحصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية أو المحلية.

وأثنى الدكتور منصور على الجهد المبذول من مكتب التصنيف الدولي في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة، ما أدى إلى زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية والوصول إلى تصنيفات عالمية متقدمة بين الجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف على استمراره في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية، وفتح قنوات تعاون علمية مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، وفقاً لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها في تطوير البحث العلمي.

وتم تكريم الدكتور محمد مصطفى الديب المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة سماء أمام الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، ونواب مدير المركز وهم الدكتور عبد الله عبد الوهاب، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والدكتور أسامة محمد، والدكتورة فاطمة إبراهيم، والدكتور عمرو محمد، والدكتور قياتي عاشور .

وقال الدكتور منصور إن جامعة بني سويف حققت فى الفترة الأخيرة، تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، وعلى مستوى العديد من الجامعات المصرية والأفريقية ، منها على سبيل المثال المركز الأول فى العلوم الفيزيائية والهندسية محلياً والمرتبة 301-400 عالمياً فى تصنيف التايمز ، وكذلك المركز الرابع محلياً فى تصنيف the-impact ranking والمرتبة 301-400 عالميا ، بالإضافة إلى تقدمها 111 مركزاً بمعدل تحسن 4.48% لتصنيف ويبومتركس ، ولأول مرة تظهر قطاع الصيدلانيات والسموم عالمياً وفقا لتصنيف us news .