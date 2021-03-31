شكرا لقرائتكم خبر عن 700جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة شهر رمضان الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قراراً بصرف مكافأة 700 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك خلال مجلس الجامعة رقم 194 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وهنأ الدكتور منصور العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلي أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.