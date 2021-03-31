شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه رئيسي بسفاجا أثناء ربط الشبكات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حدوث كسر بخط مياه رئيسي بسفاجا أثناء ربط الشبكات وتعطل حركة الطريق بمنطقة سفاجا البلد ناحية تقسيم بدر، ويتم التعامل معها الآن، مشيرة إلى أن «الطريق لن ولم يغلق، ولكن يسير بشكل جزئي، لحين الانتهاء من الإصلاح».

وأضافت المغربي، أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه خلال ساعتين على الأكثر، لتعود حركة الحياة للطريق من جديد، حيث انفجر خط المياه أثناء العمل على ربط الشبكات الفرعية على الشبكة الرئيسية.

وتفقدت رئيس مدينة سفاجا عملية الاصلاح للوقوف على سرعة الانتهاء ومتابعة سير العمل في توصيل شبكة المياه بتقسيم بدر. وشددت المغربي على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.