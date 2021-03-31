شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : حملة لفض الأسواق العشوائية في البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة والتعديات بنطاق قرية الطرفاية وعدد من قطاعات طريق مصر أسيوط الزراعى، حيث تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وتقوم إدارة النظافة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وإدارتى الزراعة والرى بالعياط بتطهير مصرف برنشت من القمامة والمخلفات، ورفع ناتج التطهير أول باول للمقالب العمومية، كما تم تنفيذ أعمال نقل لأعمدة الإنارة المقامة بوسط طريق محمد فؤاد أبوهميلة إلى جانب الطريق لتحسين حالة المرور وتأمين سير المواطنين بالشارع.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تمكن حى بولاق الدكرور من تحسين حركة المرور ورفع الإشغالات والسيارات القديمة من خلال حملة مكبرة بشوارع العشرين وترعة عبدالعال.