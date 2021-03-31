شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محلات سوق الجملة بالعريش أمام المستأجرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن طرح محلات سوق الجملة الجديد أمام المستأجرين، اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وأكد المحافظ، في بيان، عن طرح 36 محل خضار وفاكهة، مصنع ثلج، كافيتريا، ميني ماركت، محل خردوات، محل موبيلات، 8 ثلاجات لتخزين المجمدات والمواد الغذائية والموز، و6 محل فوارغ.

أشار المحافظ إلى أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسي ( العريش / القنطرة )، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.