شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : صرف الزيت على البطاقات بـ 17 جنيها للكيلو رغم ارتفاع أسعاره عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشركتا الجملة (العامة والمصرية)، أكد رئيسا الشركتين أن المخازن التابعة لهم تقوم منذ 27 من الشهر الجاري بصرف كل مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها التي تنتشر في محافظات الجمهورية، وأن السلع التي تسلم لمنافذ الصرف من بقاليين تموينين ومنافذ جمعيتي تصل الى 28 سلعه تتنوع ما بين الأرز ، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولا للكبريت.

وأشارا إلى أن عمليات إمداد تلك المخازن بالسلع مستمرة دون انقطاع نهاراً وليلاً، لإمداد المخازن لتصل السلع التموينية التي تحتاجها منافذ الصرف من سلع مقررة على بطاقه الدعم، أو السلع الحرة التي تصرف للمواطنين على فارق نقاط الخبز.

من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين شدد على رئيسا الشركتين بتوفير السلع التي تصرف على بطاقه الدعم بجودة عالية حتى تنال رضا المواطنين، مشيرا إلى أن نسب صرف السكر يوميا طبقاً لاحتياجات منافذ الصرف تصل إلى 4000 طن، والزيت 3000 طن، والأرز والمكرونة 1000 طن / يومي لكل صنف.

أوضح أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الزيت على بطاقه الدعم بـ17 جنيها للكيلو، رغم ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً، مشيرا إلى أن منافذ التوزيع تخضع لرقابة تموينيه كبيره، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة وأن الدولة تدعم المنظومة التموينية على بطاقه الدعم بــ 36 مليار جنيه سنويا، بمتوسط شهري يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.