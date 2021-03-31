شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مالية عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لعقد اللقاء الإسبوعى بالمواطنين وذوى الإحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، والإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح، والتى تهدف إلى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون في الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم، وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.

جاء ذلك بحضور ممثلين من مديريات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعى بالمحافظة، ورئيس كلاً من مركزى فاقوس وأبوحماد، ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وبحضور 12 مواطناً لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والإستجابة لها، والتى تمثلت في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 10 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة ،حيث تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام المساعد ممثل مديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

وخلال اللقاء تقدمت أحد المواطنات بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها وبأسرتها، ليوجه السكرتير العام المساعد مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، ببحث حالة المواطنة وتوفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، وجه السكرتير العام المساعد، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بمساعدة مواطن من الأسر الأولى بالرعاية لتنفيذ القرار الصادر له لترميم منزله وتوفير ما يلزم من مواد بناء ،بالإضافة إلى توجيه رئيس مركز ومدينة أبوحماد لمساعدة مواطنة في إحلال وتجديد منزلها الذي تضرر من السيول.