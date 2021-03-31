شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطدم قطار الاسكندرية مطروح ، بسيارة نقل عند مزلقان مرغم غرب الاسكندرية ، منذ قليل ، فيما انتقلت الاجهزة الامنية والمعنية الى موقع الحادث وجارى الفحص.

تلقى مامور قسم شرطة العامرية اول بالاسكندرية ، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار الاسكندرية مطروح وسيارة نقل عند مزلقان مرغم .

انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف الى موقع البلاغ وجارى الفحص.