شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اصطدم قطار الاسكندرية مطروح ، بسيارة نقل عند مزلقان مرغم غرب الاسكندرية ، منذ قليل ، فيما انتقلت الاجهزة الامنية والمعنية الى موقع الحادث وجارى الفحص.
تلقى مامور قسم شرطة العامرية اول بالاسكندرية ، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار الاسكندرية مطروح وسيارة نقل عند مزلقان مرغم .
انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف الى موقع البلاغ وجارى الفحص.
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