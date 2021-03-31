شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اليوم الأربعاء، انتهاء المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية فى مخالفات البناء، والتى قد تم مدها عدة مرات من قبل، وتحديد آخر مارس موعداً نهائياً لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى اليوم، وذلك وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أنه تم الإنتهاء من تقديم ٢٤٦ ألف و٧٧٩ طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى الآن.

ونوه أن المراكز التكنولوجية مازالت تفتح أبوابها حتى الساعة ٦ مساء اليوم لاستقبال المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية اليوم.