شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد ثقتها فى كفاءة الإدارة المصرية لشريان قناة السويس الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت دولة الإمارات، جهود مصر في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير.

وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، عن ثقتها في اقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.

وأكدت دولة الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.