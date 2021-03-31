شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شارعى الترابيع والمنشية بالهرم وإزالة إعلانات مخالفة بأوسيم وكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة حى الهرم بالجيزة، أعمال تطوير شارع الترابيع حيث يجرى تجريد الشارع ورفع المخلفات ووضع طبقة الأسفلت بنفق الترابيع، كما تستمر جهود مد كابلات الكهرباء بشارع المنشية تمهيداً لرصفه إلى جانب زراعة عدد من أشجار الزينة لإضفاء المظهر الجمالى بطول الشارع ومصادرة تروسيكل وعربة كارو لفرزهما القمامة أسفل الطريق الدائرى بنطاق المنشية .

كما تم استكمال أعمال تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحى بطريق الفيوم، وتمكنت حملة مكبرة من رفع الإشغالات وإزالة التعديات خلف موقف المنصورية وشوارع الملك فيصل والطوابق.

ونجحت إدارة الرخص بمركز ومدينة كرداسة من ضبط مصنع لتعبئة المواد الخطرة والقابلة للإشتعال حيث تم إغلاق المصنع والتحفظ على محتوياته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المالك.

كما أزالت إدارة الإعلانات بمركز ومدينة أوسيم إحدى الإعلانات بمحور 26 يوليو لعدم إلتزام الشركة المالكة ببنود التعاقد.

وفى ذات الإطار تمكنت إدارة الإعلانات بحى العجوزة من ازالة اعلان مخالف بشارع السيد عطوة ارض اللواء وازالة جمالون حديد مخالف و تندة مقامة أعلى عدد من النوادى النيلية.

وتمكنت حملة مماثلة بنطاق حى العمرانية من إزالة الإعلانات المخالفة بشارع عدوى سليم إلى جانب إزالة تعديات المحال العامة وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب دفن كابلات الكهرباء بشارع خاتم المرسلين وإستكمال دهان واجهات العقارات المطلة عليه وتحسين حالة الإنارة ضمن أعمال تطويره.