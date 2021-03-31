شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بالجيزة لممارسة العملية التعليمية دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية ومعهد هارفارد سى ـ أس ـ سى للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقاً) والكائن مقرها فى (شارع الهرم ـ بمحافظة الجيزة)، وتدعى منح الطلاب شهادات من جامعة هارفارد الأمريكية فى عدة مجالات مختلفة، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة، فضلاً عن إيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وأشار التقرير إلى أن المنشأة المسماة أكاديمية ومعهد هارفارد سى ـ أس ـ سى للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقاً)، تشغل العديد من المقرات التالية: (النزهة – 46 شارع عثمان بن عفان من شارع جمال عبدالناصر – جسر السويس- محافظة القاهرة، وفرع السنترال – أمام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا – الدور الثانى – محافظة الفيوم، و144 شارع الهرم الرئيسي- الكوم الأخضر- الجيزة، و8 شارع الزهور – كوبرى عابدين – كرداسة محافظة الجيزة، وعقار رقم 21 شارع محمود صدقى – الدور الأرضى – قسم الشرق – محافظة بورسعيد، وعقار محمود يس – شارع المرور القديم – أرض الحرية – بنى سويف.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق جميع المقرات للمنشاة الوهمية سالفة الذكر، كما قام بمخاطبة السادة المحافظين المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى غلق المنشأة المسماة هيئة هارفارد ـ إيجى للتدريب الدولى والتحكيم والكائن مقرها فى (10 شارع شاكور ـ مول هندى ـ الدور الرابع ـ نموذج 10 محطة الرمل ـ الإسكندرية) لقيامها بالاشتراك مع المنشأة المسماة أكاديمية ومعهد هارفارد سى ـ أس ـ سى للعلوم والتكنولوجيا ( أكاديمية ومعهد اليوم الخامس سابقاً ) لمنح شهادات أجنبية وهمية مزمع صدورها من جامعة هارفارد الأمريكية وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الطلاب بدون وجه حق وإيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وقام وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمخاطبة محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة .