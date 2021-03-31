شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن توفير 6343 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021 .

وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى للوزارة "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة فى 14 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 فى النشرة السابقة وعددها 2310 فرصة عمل .

ولفت سعفان، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه، و80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية، 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و10 عضو فريق، و12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و50 فنى صيانة برواتب 3000 جنيه، و5 ممثلى خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة، و4 موظفات شؤون إدارية، و120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و30 كيميائى براتب 3500 جنيه، و40 مساعد فنى طباعة وصناعة، و20 فنى صيانة كهرباء، و20 فنى صيانة ميكانيكى، و40 فنى طباعة روتو( فليكسو)، و20 عامل مخازن، ومهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائى إجتماعى، وفنى كنترول كهرباء، وفنى نحاس، كهربائى تركيبات.

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 500 عامل اورليه، و500 عامل أوفر، و40 عامل مكواة وجوده، و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام، و50 فنى دوكوسيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و50 فنى تشطيبات، و500 مراقب جودة، و20 مهندس، و1500 مشغل براتب 2500 جنيه .

كما تم توفير فرص عمل بالجيزة، تمثلت فى 45 محاسبا، و45 مشرف مبيعات، و210 مندوب مبيعات، و20 عامل تعبئة، و20 فرد أمن .

وفى الدقهلية يوجد مهندس ميكانيكا، و2 منسقة، وأخصائى ائتمان، و5 عمال خياطة، و3 عمال تطريز، و30 عامل نظافة، و10 مندوب تسويق، وكاشير، و5 فرد أمن، و5 عمال مخزن، وعاملين صيدلية، وعاملين بشركة برمة .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: مهندس صيانة، وأمين مخزن و5 مندوب مبيعات، و100 أخصائى خدمات مالية، و2 إدارى، و12 عامل عادى، وعاملين خياطة، و30 عاملة سنجر وأوفر .

وفى البحيرة يوجد فرص عمل لـ 10 أخصائى تمويل، و5 أمين مخزن، و10 فنى كهرباء، و10 فنى ميكانيكا، و10 سائق درجة اولى، و10 عامل عادى، و20 عامل سنجر واوفر، و25 عامل مكواة، ومشرفة وعاملة نظافة .

وهناك عدد من الوظائف فى أسيوط تضمنت : 2 مهندس ميكانيكى، ودكتور إكلينيكى، وفنى أعمال كنترول، و5 مهندس، و5 كيميائى، و5 موظف إدارى، و5 بائع، و5 مساعد بائع، و200 فرد أمن براتب 3000 جنيه، ومسئول تمويل، و10 أخصائى تمويل، و15 وسيط تأمينى، و20 اخصائى تسويق، و20 سكرتارية، وبائع أجهزة وعمال عاديين .

وفى المنيا يوجد 614 فرصة عمل متاحة، منها : 100 مراقب جودة، و300 عامل حياكة، و10 فنى صباغة، و10 عاملة نظافة، و100 عامل دواجن، و50 مندوب مستلزمات طبية، و30 عامل إنتاج، وموظف يجيد الحاسب الآلى، و7 فرد أمن، و2 موظفة خدمة عملاء، و6 شيف بائع، و10 أخصائى تمويل، و10 منسق ميدانى، و5 أمين مخزن، و5 محاسبين، و30 أخصائى خدمات مالية، و5 موظف استقبال، و8 إشراف داخلى، و8 سيرفيس .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها : 400 عامل خياطة وتعبئة، و75 عامل سنجر واوفر، و15 عامل عادى، و15 فنى جودة، و30 مندوب مبيعات، و50 عامل إنتاج، و5 سائقين .

كما تم توفير فرص عمل شملت، أفراد أمن، وعمال نظافة، وصراف مطعم، ومشرف غرف، وفنى تبريد وتكييف، ومضيفين، وعمال خدمات معاونة، وفنى إنتاج وعمال إنتاج بمحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء وأسوان .

وفيما يلى تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :