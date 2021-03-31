شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تكذب شائعة صرف 500 جنيه لكل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة القوى العاملة ما تداوله البعض باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية المزيفة، بأنه سيتم صرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية، والتى تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، موضحة أن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت وزارة القوي العاملة، أنه لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى.



وكان محافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب ، استقبل مؤخرا، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وشهدت الجولة تسليم 500 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة بمحل عملهم بوادي الملاك، وافتتح مبادرة "هنجملها" بجامعة الزقازيق، كما قام بزيارة ميدانية لمحطة التصدير بوادي الملاك، فضلا عن حضور الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الزقازيق.