شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وكان تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، قد كشف أن فيروس كورونا من المحتمل أن يكون انتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان مجهول، كما خلص علماء منظمة الصحة العالمية أيضًا، إلى أنه من غير المحتمل تسرب الفيروس من مختبر في ووهان، وفقًا لتقرير لصحيفة الاندبندنت.

وأشارت الدراسة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر فى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة فى أواخر عام 2019، كما زُعم أن العلماء فى معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) كانوا يجربون فيروسًا مشابهًا وراثيًا لفيروس كورونا قبل أن يتم تسريبه إلى المجتمع.

ويستند التقرير، الذى لم يُنشر علنًا بعد، إلى حد كبير إلى زيارة قام بها فريق من خبراء وعلماء منظمة الصحة العالمية الدوليين إلى ووهان من منتصف يناير إلى منتصف فبراير.