بالكمامة والزي الأبيض.. المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" خلف القفص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي ورمضان يونس:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة "م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي".

وظهر المتهم خلف القفص بالزي الأبيض مرتديا الكمامة، فيما جلست الطفلة وأسرتها داخل القاعة.

وأجلت المحكمة أولى الجلسات أمس الثلاثاء، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.