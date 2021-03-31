"الأمن العام": ضبط 26 عنصر إجرامي بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لملاحقة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة، والجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومتجري المواد المخدرة.

رصدت الأجهزة الأمنية، نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المشهور عنهم الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية وإدارة 2 مبيع لمخدر الهيروين مُتخذين من الأراضي الزراعية المتاخمة لمحوري 26 يوليو والضبعة بدائرة المركز وكذا الأراضي الزراعية المتاخمة لدائرة مركز شرطة أوسيم أوكاراً لممارسة نشاطهم الإجرامي مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان لكشف القوات حال مداهمتهم والهروب متسترين في تلك الأراضي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر بعدة حملات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيت تم تمشيط تلك المناطق وغلق جميع الطرق والمنافذ التي يسلكها العناصر الإجرامية كما تم إزالة الأماكن التي يتخذونها لرصد القوات مما أدى إلى توقف ذلك النشاط الآثم فضلاً عن وضع خدمات نظامية وسرية بالطرق المؤدية إلى المبيعين.

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج أبرزها ضبط 26 قضية بـ 29 متهمًا "لعدد منهم معلومات جنائية"، وآخرين مطلوب التنفيذ عليهم في أحكام جنايات "سلاح، مخدرات" وبحوزتهم (10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 6 فرد محلى، 721 طلقة مختلفة الأعيرة -5٫54 كيلو جرام هيروين-25٫180 كيلو جرام حشيش – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة ).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على مكافحة البؤر الإجرامية والقضاء عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.