الداخلية: ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بالتنسيق بين أمن البحيرة وقطاعي الأمن الوطني، والأمن العام.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تابعت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة شمال سيناء تخصصًا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.