شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: استهدفنا ٣٥ قرية بالأقصر لطرق الأبواب فى حملة «احميها من الختان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي فرع الاقصر دورة تدريبيه لعدد 50 رائده ريفيه، وذلك فى اطار حملة طرق الأبواب والتى تحمل شعار " احميها من الختان " والتى تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة و للأمومة فى ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية والتى استمرت على مدار ٤ ايام.

وتناول التدريب؛ تدريب الرائدات بمراكز الاقصر على رسائل الحملة لتوصيلها للسيدات بمراكز المحافظة و توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، بجانب ان التدريب تناول رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، بالاضافة الى الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة .

وقالت د/ سعاد سعد، مقرره فرع القومي للمرأه فى الاقصر بأن حمله طرق الابواب استمرت لمدة ثلاثه ايام متتاليه من الأحد وانتهت الثلاثاء واستهدفت ٣٥ قريه من ثلاث مراكز إسنا وأرمنت والقرنه مستهدفه قري حياه كريمه، والدور التنموى الذى تلعبه الدولة لرفع كفاءة وتطوير هذه القرى وتنفيذ كافة المشروعات التى يحتاجونها فى كافة المجالات.