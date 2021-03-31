شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف ضمن المرحلة الأولى لشوارع منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، مع مدير مديرية الطرق، أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بشوارع " سيد مرعي ، سعد زغلول ، وجيه أباظة ، جمال عبد الناصر" بمركز ومدينة منيا القمح، بطول 6.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

وقال المهندس أحمد فوزي ، مدير مديرية الطرق في الشرقية ، إنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارعي سيد مرعي وسعد زغلول بمركز ومدينة منيا القمح بطول 6 كم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 2.5 كم وجاري إستكمال أعمال الرصف بباقي المسافة، وكذلك تنفيذ أعمال رصف شارع وجيه أباظة بطول 350 متر مزدوج وشارع جمال عبد الناصر بطول 150 متر مزدوج ، وذلك لإستيعاب حركة السيارات والمارة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لإعادة الطابع الحضاري لمدينة منيا القمح.

أضاف مدير مديرية الطرق أن أعمال الرصف والتطوير شملت نقل أعمدة الانارة ، و4 محولات كهرباء وعمل النيوجيرسي على جانب السكك الحديدية، وتغيير مواسير المياه الإسبستوس بأخرى بلاستيكية ومد خط الغاز الطبيعي أسفل السكك الحديدية ناحية مزلقان الاكيابي وإستكمال الوصلات المنزلية ، كما تم تغيير كابلات النحاس لشبكات التليفونات إلي كابلات فايبر ،وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتفعيل منظومة التحول الرقمي بالشرقية.