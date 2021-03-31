شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف : نسابق الزمن لاتمام الجامعة الأهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور منصورحسن ، رئيس جامعة بنى سويف ، أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة الخطوات الإنشائية والتنفيذية للجامعةالاهلية ، لكى نحقق المعادلة الصعبة من حيث الوصول للجودة والكفاءة في أسرع وقت لتقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية، موجهًا بتذليل كافة المعوقات التى تعوق الأعمال الإنشائية.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرامج التى تقدمها كليات جامعة بنى سويف الأهلية لخريجيها تؤهلهم وتجعلهم فاعلين فى مجالات عملهم سواء كان ذلك فى السوق المحلية أو العالمية، كما ناقش رئيس الجامعة الاحتياجات التصميمية والمعمارية اللازمة واستمع المقترحات ووجه بسير العمل طبقا للخطة المدرجة.

وقال منصور ، أن الجامعة خصصت مساحة 42 فداناً لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمى وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة مشيرا الى انه تفقد المقر المخصص لجامعة بنى سويف الأهلية بمجمع 330 فدانا بشرق النيل وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل وأعمال الإنشاءات الجديدة بها على أرض الواقع.