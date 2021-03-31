شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعي كمال الجنزوري : «رجل دولة من طراز فريد.. كان بارًا بمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء: «فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق. كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن».

وتابع: «رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان».