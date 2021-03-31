شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: نستهدف 719 ألف و947 طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، سير العمل للفرق المتحركة والثابته بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم التأكد من تطعيم الأطفال وفقاً للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ووضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التي بها أطفال وتم تطعيمهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال الأيام الثلاث بتحقيق أعلى نسبه من المستهدف لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمختلف مدن المحافظة، من المصريين والأجانب المقيمين، مشيرا إلى أن المستهدف من الأطفال هو ٧١٩ ألف و٩٤٧ طفلا.

وأكد «عبدالناصر»، أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة معدة جيدًا بتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.