شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز المخصصه لتلقي لقاح كورنا، تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة وتوافد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الذي حددته وزارة الصحة للتطعيمات

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفى قطور المركزي ورمد زفتي وإدارة سمنود ومكتب صحة بسيون ومكتب صحة كفر الزيات ومركز كبد المحلة ومركز طبي سعيد لعلاج الفيروسات يستقبلان اعداد كبيره من الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقي المصل الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تخصيص الفرق الطبية لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدا إلى أن التطعيم مستمر يوميا وفي جميع أيام الأسبوع، بما فيها يوما الخميس والجمعة، لافتا إلى أنه يجري تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبي الحصول على اللقاح.