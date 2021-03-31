شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: 460 حالة غش و109 حالة اشتباه «كورونا» بامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاسكندرية تفاصيل ألية مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية القرى المصرية، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري.

وأعرب مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، أمس عن تعازيه لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية قيادة وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري وطلاب يتقدمون بخالص التعازى لأسر الضحايا متمنين من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وناقش المجلس آلية مشاركة قطاعات الجامعة في تنفيد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية كبيت خبرة ستشارك بكل طاقتها من أجل إنجاح المبادرة، موضحاً أن مشاركة الجامعة ستتم من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبي لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحي وقوافل طبية في مختلف التخصصات وإجراء مسح طبي للأمراض في القرى، وعمل أبحاث ميدانية وتقديم رعاية علاجية متكاملة، وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال والقوافل المجتمعية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتطوير الاقتصادي ودعم سياسات التنمية ومكافحة البطالة، كما تشارك الكليات العملية في المبادرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية البيئية والصحية، والمعمارية وتدوير المخلفات الصلبة والتعريف بالمشروعات القومية.

وأكد أن الجامعة ستقدم كافة أساليب الدعم وإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ هذه المقترحات والخطط، لافتاً إلى أن الجامعة ستعمل بأسرع وقت لترجمة هذه الخطط إلى أعمال تطويرية يتم تطبيقها على أرض الواقع، ليشعر المواطن بالتغيير المنشود.

وذكر المجلس أن عدد من تقدموا من الطلاب بأعذار لعدم حضور الامتحانات بلغ 3572 طالب، وعدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا 109 حالة، وعدد حالات الغش والشغب 460 حالة، مؤكداً أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني قد بدأت بنظام الـ Blended learning وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم والتعاون العلمى والثقافى بين جامعة الإسكندرية وكلية الكوت الجامعة بجمهورية العراق، ومذكرة التفاهم بين كلية الحقوق والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بمسقط سلطنة عمان.

كما وافق المجلس على ترقية 28 عضو هيئة تدريس، 9 إلى وظيفة استاذ، و19 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرس، كما وافق المجلس على منح 59 درجة دكتوراه و115 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.