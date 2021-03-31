شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تنظم زيارات مجانية للمشاريع القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه ولتفعيل دور النقابة في توعية الفلاحين بأهمية المشاريع القومية فقد انتهت من دراسة تنظيم رحلات مجانية على مستوى الجمهورية لزيارة مواقع المشاريع الزراعية العملاقة، لافتا إلى أن زيارة الفلاحين سوف تزيد من خبراتهم الزراعية، موضحا أن أول زيارة ستكون بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب والكيانات الزراعية الأخرى ومعظم المهتمين بالشأن الزراعي، بحضور معظم رؤساء اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات، وستكون لموقع مشروع «الدلتا الجديدة» بمحور الضبعة.



وأعلن نقيب الفلاحين أن الزيارات ستبدأ أول الأسبوع القادم بعد إتمام كافة الإجراءات والتنسبق المزمع عمله، وتهدف إلى وقوف الفلاحين بأنفسهم على حجم الأعمال الزراعية التي تقوم بها الدوله بما يبدد كل الشائعات المغرضة، وإكساب الفلاحين لخبرات زراعية جديدة، وإخبار الفلاحين بأماكن وجود المشاريع الزراعية وتعليمهم خبرات استصلاح الأراضي الجديدة، وخلق جيل من شباب الفلاحين الواعي لتسويق انجازات مصر الحديثة، وتقوية صلات الترابط بين كل المعنيين بالتنمية الزراعية بمصر.

وأوضح صدام أن الزيارات سوف تنشط السياحة الداخلية الزراعية، وتعطي فرصة لمعظم الفلاحين لينقلوا الخبرات والتجارب الزراعية الحديثة لذويهم وأقاربهم

وتبرز الدور الأساسي للنقابة في توعية الفلاحين ومساندة الدولة بتوصيل المعلومات من مواقع العمل.